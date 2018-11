Koepel van Turkse moskeeën in Nederland eist opheffing Twitteraccount Geert Wilders IB

05 november 2018

04u06

Bron: Belga 0 De koepel van Turkse moskeeën in Nederland eist dat Twitter het account van politicus Geert Wilders opheft. Zo niet, dan stapt de organisatie naar de rechter. Dat meldt de krant Algemeen Dagblad.

De Turks-Islamitische Culturele Federatie (TICF), die spreekt namens 144 Turkse moskeeën in Nederland, stelt dat veel van Wilders' uitspraken in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden van Twitter. Daarom zou het bedrijf zijn account moeten opheffen. Als het dat niet doet, begint de stichting een juridische procedure om Twitter daartoe te dwingen. Dat stelt de advocaat van de koepel, Ejder Köse.

Daarnaast wil de koepel in vier islamitische landen aangifte doen tegen Twitter. Het gaat om Turkije, Marokko, Pakistan en Indonesië. In die landen zijn veel van Wilders' uitspraken strafbaar, stelt Köse. "Twitter biedt Wilders een podium om zijn haatzaaiende propaganda wereldwijd te verspreiden. Daarmee is niet alleen Wilders, maar ook Twitter strafbaar in die landen. De wereld is groter dan Nederland.”