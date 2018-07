Koen (17) vermist aan het Gardameer na avondje uitgaan Iris van den Boom en Sander van Mersbergen

21 juli 2018

16u28

Bron: AD.nl 0 De 17-jarige Koen van Keulen uit het Nederlandse Soest wordt sinds donderdagnacht vermist bij Pacengo aan het Gardameer in Italië. Hij kwam niet terug na een avondje uitgaan met zijn vrienden. Zijn ouders en vrienden zoeken samen met de lokale politie al meer dan dertig uur naar de jongen.

Een shuttlebusje dat langs de plaatselijke campings rijdt, bracht Koen en zijn vier vrienden donderdagnacht terug naar hun vakantieadres, na een avondje uit in Lazise. Koens vrienden stapten bij de juiste halte uit, maar Koen besloot nog even te blijven zitten. "In de bus zaten andere Nederlandse jongens. Hij zou een halte verder uitstappen en dan terug lopen naar zijn eigen camping", vertelt vader Gert-Jan van Keulen vanuit Pacengo aan onze collega's van AD.nl.

De buschauffeur heeft volgens Van Keulen bevestigd dat Koen een halte verder is uitgestapt bij het pretpark Gardaland. Dat is ongeveer drie kilometer verder dan de camping. Dat was volgens zijn vader rond 2.15 uur nachts. Koen zou om 2.20 uur nog zijn vastgelegd door de bewakingscamera's van Gardaland, die een beeld geven van een plek die een klein stukje op de weg terug naar de camping ligt.

Drones

De politie heeft met drones inmiddels de omgeving afgezocht. Koens ouders en vrienden proberen vandaag camerabeelden te bekijken van campings en tankstations in de omgeving in de hoop Koen daar op terug te zien. "Na een kilometer lopen is er een benzinestation dat camera's heeft hangen, en een eind verderop zit weer een pizzeria die beelden heeft. We hopen dat daar iets op te zien is", vertelt zijn vader, die ontzettend bezorgd is.

Telefonisch contact krijgen met de jongen lukt niet, omdat de batterij van zijn telefoon al aan het begin van het avondje uit leeg raakte. De bankkaart en de kredietkaart die hij bij had, zijn niet gebruikt. "Het is dertig graden. Als hij gisteren aan het lopen was, had hij wel drinken gekocht. Of hij had Nederlanders aangesproken. Maar het is stil."

"Iedereen is superbezorgd", zegt Richard Wamelink uit Soest (provincie Utrecht), vader van een van de vrienden van Koen. "Zelf heb ik vannacht ook geen oog dicht gedaan. Koen is een vrolijke sociale jongen die super zin had in deze vakantie. Het Gardameer zou een tussenstop zijn. Vandaag zouden ze doorrijden naar hun eindbestemming Kroatië. Het is niets voor Koen om bijvoorbeeld met een meisje mee te gaan en dan zo lang niets van zich te laten horen."

Meer over Koen van Keulen