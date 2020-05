Koe vlucht uit slachthuis en belandt in woonkamer SVM

18 mei 2020

16u30

Bron: Belga 10 Een koe is in Duitsland uit een slachthuis gevlucht en vervolgens in iemands woonkamer beland. Dat meldt de politie.

De koe was ontsnapt uit een slachthuis in de stad Bernkastel-Kues en rende een aangrenzende tuin in. Daar stormde ze door de terrasdeur, recht het huis binnen.

Het paniekerige dier richtte verwoestingen aan in verschillende kamers op de begane grond. De bewoners van het huis hielden zich intussen schuil op de bovenverdieping.

De ontsnapping liep overigens niet goed af voor de koe. “Ze werd later gezien in het gras buiten aan het huis en professioneel gedood", zei een politiewoordvoerder.