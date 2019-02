Koe vertrappelt Duitse vrouw in Oostenrijk: nabestaanden eisen 360.000 euro SVM

04 februari 2019

16u23

Bron: Belga 0 Nabestaanden van een Duitse vrouw hebben na bijna vijf jaar een schadevergoeding geëist van 360.000 euro. De dame (45) uit Bad Dürkheim werd tijdens een wandeling in Oostenrijk vertrappeld door een koe. Ze verwijten de eigenaar van het dier dat hij niet de gepaste zorgvuldigheid aan de dag legde.

Twee getuigen spraken elkaar vandaag voor de rechter in Innsbruck tegen. Zo verklaarde een man dat er op de plek borden stonden die waarschuwden voor de aanwezigheid van koeien en kalveren. Een andere getuige zei daarentegen dat die borden er pas na het incident werden geplaatst. De vrouw, die met twee honden op wandel was, was die bewuste dag zelf ook door de koeien aangevallen.

"De koe nam mij op de hoorns, waarna ik op de grond gesmeten werd en mijn rugzak aan de hoorns van de koe bleef hangen", verklaarde ze. Plots zag ze zich omringd door een kudde van ongeveer 20 dieren. "Mijn man is zo luid beginnen roepen dat de koeien zijn weggelopen", klonk het.

Sinds het incident in de zomer van 2014 hebben de autoriteiten enkele richtlijnen uitgevaardigd. Zo moeten honden te allen tijde aan de leiband gehouden worden. Als er een aanval gebeurt, moeten ze losgelaten worden. In geen geval mogen de baasjes hun huisdier proberen beschermen.