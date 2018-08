Koe die jongetje (7) doodde in Nederland viel doelbewust aan Ondine van der Vleuten

21 augustus 2018

11u48

Bron: AD.nl 3 De koe die gisteravond de dood veroorzaakte van een 7-jarig Nederlands jongetje bij het Zeeuwse Meliskerke, heeft het kind doelbewust aangevallen. Dat blijkt volgens de politie uit verklaringen van getuigen.

Het jongetje hielp bij mini-camping De Koehoorn, waar hij woonde, met het binnenhalen van de koeien. Daarbij is hij doelbewust aangevallen door een agressief dier, meldt een woordvoerster van de politie. "Die signalen vingen we gisteren meteen al op. We hebben getuigen gesproken, en die bevestigen dat."



Voor de politie maakt dat overigens geen verschil met hoe het de zaak behandelt. "Dit is voor ons een vreselijk en noodlottig ongeval. Strafrechtelijk gezien kunnen we hier uiteraard niets mee." Volgens deskundigen is het uiterst zeldzaam dat een koe agressief wordt en een mens aanvalt.