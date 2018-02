Kody (28) maakte van investering van 250 dollar voor bijverdienste meer dan 1 miljoen Joeri Vlemings

10 februari 2018

11u53

Bron: news.com.au 0 Australiër Kody Thompson wou, als onbezoldigd pastoraal medewerker, wat centjes bijverdienen en investeerde 250 AUD (160 euro) in visitekaartjes. Vandaag is de grafisch ontwerper plots 'per ongeluk' miljonair, toch in Australische dollars. Omgerekend boekte hij al zo'n 640.000 euro winst.

Kody Thompson komt uit Bendigo in de Australische deelstaat Victoria maar verhuisde drie jaar geleden naar de Gold Coast om er onbezoldigd te gaan werken voor de katholieke parochie in Maudsland. Thompson was er pastoraal begeleider voor de jeugd. Om toch wat geld te verdienen, begon de 28-jarige grafisch ontwerper in 2015 websites op te zetten voor de lokale middenstand. Al snel werd hij overstelpt met aanvragen. Het eerste jaar haalde hij meteen een omzet van 70.000 euro.

"Ik begon er stommelings mee", zegt hij aan news.com.au. "Eigenlijk deelde ik gewoon wat visitekaartjes uit, zonder enig besef waar ik aan begon. De boekhouding deed ik met een spreadsheet, facturen maakte ik met Word." Door het succes startte Thompson een tweede zaak, WodSites, die websites maakt voor fitnesscentra. Hij pakt het anders aan dan de meeste websiteontwerpers. Thompson vraagt slechts een klein voorschot maar int daarna wel maandelijkse abonnementsgelden om de goede werking en het onderhoud van de site te garanderen. WodSites heeft wereldwijd al 160 filialen van CrossFit als klant.

Het systeem van Thompson is een pak haalbaarder voor kleine bedrijven. Samen met zijn nieuwe zakenpartner gooide hij ook zijn eerste bedrijf om. Hij doopte het Lightning Sites en baseerde het op hetzelfde abonnementsprincipe. Resultaat: een enorme winstmarge van 60 procent. Dit jaar is de firma op weg om het target van 285.000 euro winst te halen. Thompson mikt over vijf jaar zelfs op 510.000 euro omzet per maand.

De inmiddels erg drukke zakenman zet zich nog altijd in als vrijwilliger voor de kerk, tenminste als hij thuis is. En dat is tegenwoordig slechts de helft van zijn tijd. Maar Thompson probeert nu naar eigen zeggen het verschil te maken als zakenman. Zo kunnen op de Filipijnen 22 families leven van het werk dat hij daar verschaft. "We pakken er ook veel studenten als stagiairs aan. Het is anders, maar toch heb ik het gevoel dat ik een impact heb", besluit hij.