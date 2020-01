Kobe Bryant ging ‘s morgens vroeg nog met dochter te communie, drie uur later crashte hun helikopter jv

28 januari 2020

11u31

Bron: KGO-TV 0 Kobe Bryant nam samen met zijn tienerdochter Gianna en nog zeven anderen zondagochtend de helikopter naar zijn sportschool in Thousand Oaks. Een fatale beslissing. Alle negen inzittenden kwamen om toen het toestel om 9u47 crashte in de dichte mist. Een paar uur voordien waren Kobe en Gianna nog te communie gegaan in een kerk in Newport Beach. Het laatste wat vader en dochter samen deden.

De eerste misviering in de kerk Our Lady Queen of Angels in Newport Beach is om 7 uur. NBA-legende Kobe Bryant en zijn dertienjarige dochter Gianna kwamen nog voor die mis aan in de kapel om te bidden, getuigt priester Steve Sallot. Ze kregen de communie en waren om tien voor zeven weer weg. Ze moesten een helikopter halen.

Drie uur later zou die crashen met de bekende dramatische gevolgen. Priester Steve Sallot is zo een van de laatste mensen die de basketbalgrootheid en zijn dochtertje nog in levenden lijve heeft ontmoet.