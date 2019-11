Koala’s te traag om aan het vuur te ontsnappen, race tegen de klok om ze te redden Bob van Huët

15 november 2019

19u33 78 Het oosten van Australië houdt zijn hart vast nu het hard is gaan waaien en de bosbranden in twee staten worden aangewakkerd. Ruim een miljoen hectare land is daar al verschroeid. 270 huizen zijn afgebrand. Volgens schattingen zouden veel koala’s zijn verbrand in de duizenden hectares bos die in vlammen zijn opgegaan. Autoriteiten en vrijwilligers leveren een race tegen de klok om zo veel mogelijk dieren te redden.

De meteorologische dienst waarschuwt voor wind en blikseminslag. Dat is niet ongebruikelijk in deze tijd van het jaar alleen zijn de branden veel eerder begonnen en door extreme droogte nog moeilijker te bestrijden. Vier mensen zijn tot nu toe omgekomen in de branden. 1.700 brandweermannen zijn al weken aan de slag. Om de vermoeide ploegen rust te gunnen zijn versterkingen aangerukt uit andere delen van het land. Daarbij dreigt in Sydney een watertekort.

Ondertussen treurt het land om het lot van honderden koala’s, de nationale troetelbeertjes. Volgens schattingen zouden veel van deze dieren zijn verbrand in de duizenden hectares bos die in vlammen zijn opgegaan. Koala’s zijn te traag om het vuur voor te blijven. Hun instinct is niet om te vluchten maar om bij gevaar hoog in een boom te klimmen wat meestal einde verhaal betekent.

Niet alleen Australiërs maar mensen van over heel de wereld trekken zich het lot van de dieren aan. Bij het beroemde koalaziekenhuis in Port Macquarie, aan de oostkust tussen Sydney en Brisbane, worden elke dag weer nieuwe dieren binnengebracht. Het ziekenhuis deed twee weken geleden een hulpoproep en rekende voorzichtig op omgerekend zo’n 20.000 euro van donateurs. Dat bedrag blijkt inmiddels al te zijn opgelopen tot een half miljoen euro. “Veel meer dan we verwachtten”, zegt vrijwilligster Lyn Booth. Giften van over de hele wereld komen binnen. Booth voorziet dat de opname een langdurige geschiedenis wordt. “We kunnen ze na behandeling moeilijk vrijlaten want een groot deel van hun leefgebied is verbrand.”

De koala’s die worden binnengebracht hebben vaak niet alleen verschroeide poten en een geblakerde vacht, maar ze zijn meestal ook uitgedroogd. Een belangrijk leefgebied voor koala’s, rond het Lake Innes Natuurreservaat, is goeddeels verloren gegaan. De helft van de dieren hier is dood. “Als de wind opsteekt gaat nog veel meer gebied verloren en nog meer koala’s zullen sterven”, zegt een medewerkster.



Teams van het koalaziekenhuis patrouilleren in het park en proberen ingesloten dieren te redden. Het geld dat binnenkomt, wordt urgent besteed aan het plaatsen van drinkbakken. Niet alleen voor koala’s maar voor alle dieren die lijden onder het vuur en de droogte. Zorgen zijn er ook om vleermuizen die uit de lucht vallen omdat ze niet bestand zijn tegen aanhoudende temperaturen van boven 42 graden. Zelfs watervogels in het Macquariemoeras zijn niet veilig. Volgens experts worden de gevolgen van de klimaatverandering versterkt doordat de mens heeft ingegrepen in het landschap. Irrigatieprojecten hebben water onttrokken aan kwetsbare gebieden. Mogelijk moeten hele dierenpopulaties verhuizen.

Waterreservoirs

Ook mensen lijden onder de gevolgen van de droogte en de vooruitzichten zijn zorgwekkend. Waterreservoirs rond Sydney zitten op 46 procent van hun capaciteit. Als het zo droog blijft zullen over drie maanden al de eerste beperkingen noodzakelijk zijn voor het waterverbruik. In eerste instantie betekent dat dat er niet meer gesproeid mag worden in tuinen.

In het land woedt inmiddels ook een discussie rond de vraag of de Australische regering – ondertekenaar van het klimaatverdrag van Parijs – wel genoeg heeft gedaan.