Knokpartij tijdens informatieavond over racisme rond Zwarte Piet in Nijmegen

Anne Nijtmans

11u52

Bron: AD.nl

De politie in de Nederlandse stad Nijmegen is gisteravond tussenbeide moeten komen bij een vechtpartij tijdens een informatieavond over racisme rond Zwarte Piet, meldt AD.nl. Bij de noorderburen is er al jaren een felle discussie over de figuur aan de gang. Veel Nederlanders van Antilliaanse en Surinaamse origine vinden de figuur van Zwarte Piet een directe verwijzing naar de slavernij. De bijeenkomst vond plaats in een 'links' bolwerk. Toen rechtse demonstranten een spandoek ontrolden, kregen ze klappen.