Knalblauwe penis in volle glorie veroorzaakt ophef in Stockholm HR

15 april 2018

07u46

Bron: The Local, The Guardian 2 Expliciete muurtekeningen: in Brussel zijn we al wat gewoon, maar Stockholm lijkt er nog niet klaar voor. In de Zweedse hoofdstad is ophef ontstaan over een blauwe penis met een erectie van maar liefst vijf verdiepingen hoog. Het kunstwerk wordt overschilderd na klachten.

De Zweedse kunstenares Carolina Falkholt is teleurgesteld. Het gaat hier immers niet om een illegaal kunstwerk. De penis werd geschilderd op een legale graffitimuur van het bedrijf Atrium Ljungberg die ter beschikking werd gesteld van het kunstcollectief 'Kollektivet Livet'. Het was dan ook niet nodig om de buurtbewoners te raadplegen alvorens de penis te schilderen. Falkholt wil mensen aan het denken zetten over seks. "Seks is zo belangrijk, maar het is altijd te vuil geweest om te bespreken", zegt de vrouw. "Mensen die hiervan walgen, moeten zich afvragen waarom dit werk hen zo van hun stuk brengt."

De bedoeling was dat de mega-erectie zes maanden zou blijven staan, maar na klachten van buurtbewoners besliste Atrium Ljungberg om de penis binnenkort al te overschilderen. "Natuurlijk vinden wij artistieke vrijheid belangrijk, maar tegelijkertijd moeten wij ook de meningen van de buurtbewoners respecteren."

Het is de tweede keer op korte tijd dat de kunstenares een penis ziet verdwijnen. Vorig jaar schilderde ze een vergelijkbare erectie op een flatgebouw in New York. Maar ook daar kwam de buurt in opstand en werd het werk overgeschilderd.

Misschien kan ze volgende keer eens in Brussel proberen. Daar zijn de bewoners op dat vlak ondertussen al wel iets gewoon. Zo dook er in september 2016 in Sint-Gillis plots een penismuur op. Omdat veel voorbijgangers er aanstoot aan namen, besliste het gemeentebestuur om het werk te laten overschilderen.

En enkele weken later dook in het centrum van onze hoofdstad nog een expliciete muurtekening op, waarop een penetratie werd afgebeeld. Van de stad Brussel mocht de tekening blijven, maar de eigenaar van het gebouw liet ze overschilderen.

In september 2017 volgde een provocerende tekening waarop een masturberende vrouw te zien was, deze keer aan het kanaal in De Witte de Haelenstraat.