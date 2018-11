Klus van nog geen 50 euro wordt fataal voor sigarettensmokkelaar: Algerijn (20) sterft door onderkoeling in Pyreneeën mvdb

Bron: BBC - La Dépêche 0 Een klus van wellicht nog geen 50 euro is dodelijk afgelopen voor een jonge sigarettensmokkelaar in de Pyreneeën. De Algerijn (20) werd op maandagochtend vroeg 29 oktober bewusteloos in de sneeuw aangetroffen en stierf later door onderkoeling. De man was zich gaan bevoorradden in de belastingvrije dwergstaat Andorra en probeerde zo’n honderd sloffen sigaretten mee te nemen naar Frankrijk. De man werd wellicht verrast door de eerste winterprik.

Sigarettensmokkel is al jaren een probleem in de grensstreek tussen Andorra en Frankrijk. Een pakje Marlboro-sigaretten kost in Frankrijk 7 euro. In Andorra betaal je voor hetzelfde pakje 2,70 euro, nog minder dan de helft. De smokkelaars, veelal illegale migranten, worden in Frankrijk geronseld om tabak op te halen in Andorra, waarna ze bepakt met kilo’s sigaretten via bergpaden opnieuw het Franse grondgebied trachten te bereiken om zo de douanediensten te verschalken.

“Armoede van anderen wordt uitgebuit”

In de nabijheid van de bewusteloze Algerijn werd zo’n twintig kilo aan sigarettensloffen gevonden. Met sterke plakband had de twintiger een rugzak gefabriceerd om zo zijn vracht beter te kunnen dragen. De procureur-generaal van de Franse stad Perpignan omschrijft de organisatoren van dergelijke smokkelpraktijken “als gewetenloze mannen die de armoede van anderen uitbuiten”. Een geslaagde smokkeltocht levert de betrokkene nog geen 50 euro op, soms amper 30 euro. Bitter weinig, maar broodnodig om als illegale vluchteling te overleven in Frankrijk.

De smokkelaar bevond zich al op Frans grondgebied en had zich in drie jassen gewikkeld. De kledij was wellicht achtergelaten door andere smokkelaars. De Franse gendarmerie nam contact op met een ziekenhuis in Andorra. Het bleek het meest nabije hospitaal. Een reddingshelikopter steeg vandaar op om de onderkoelde man te evacuëren. Het mocht niet baten, de man overleed na aankomst in het ziekenhuis.

De man was niet in het bezit van identiteitspapieren toen de Franse gendarmerie hem aantrof. Pas eergisteren, op donderdag 8 november, werd hij door zijn familie formeel geïdentificeerd in een mortuarium in Andorra. Politie en douane hebben al eerder gewezen op de gevaren die smokkelaars lopen. Sinds Frankrijk de tabaksprijs heeft opgetrokken is de afgelopen twee jaar al tonnen gesmokkelde tabak uit Andorra in beslag genomen.

