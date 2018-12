Klopjacht op 'Zwarte Piet' nadat man in Utrecht wordt neergeschoten Tom Brouwer Yelle Tieleman

03 december 2018

14u43

Bron: AD.nl 0 In de Nederlandse stad Utrecht heeft vanmiddag een schietincident plaatsgevonden. Daarbij is een man gewond geraakt. Volgens omwonenden is de voortvluchtige dader verkleed als Zwarte Piet.

Het incident gebeurde vlak voor basisschool De Boemerang, waar een sinterklaasfeest bezig was. Een omwonende zegt dat de dader verkleed als Zwarte Piet uit een witte bus sprong en op de auto van het slachtoffer schoot. In de voorruit van de Volkswagen is een kogelgat te zien. Volgens omwonenden werd het slachtoffer in de arm geraakt.

Volgens de directeur van de school stond er na de schietpartij iemand verkleed als Zwarte Piet aan het schoolplein, terwijl hij sinterklaasmuziek afspeelde. Die persoon ging er plots vandoor. Het is niet duidelijk of het om de dader gaat. De politie is inmiddels bezig met een onderzoek. Ook vliegt er een helikopter boven de wijk die op zoek is naar de dader. Over de toedracht van het schietincident kon de politie nog niks zeggen.

De vermoedelijke dader van de schietpartij in #Ondiep zou verkleed zijn als Zwarte Piet. Hij/zij is nog voortvluchtig https://t.co/RYE8eInyyu #Utrecht pic.twitter.com/GEpw8L0xSy RTV Utrecht(@ rtvutrecht) link

In de #Rietstraat in #Utrecht is een man beschoten door iemand die verkleed is als zwarte piet. Straat is afgesloten; verdachte is voortvluchtig pic.twitter.com/sLKGNZwy9N Dennis van Ommeren(@ DvanOmmeren) link