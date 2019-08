Klopjacht op gevaarlijke gevangene die ontsnapte met tractor mvdb

09 augustus 2019

11u44

Bron: AP - WMC5 1 Een Amerikaanse gedetineerde die in de gevangenis mogelijk een moord pleegde, is woensdag kunnen ontsnappen per tractor. De politiediensten in de zuidelijke staat Tennessee zijn een grootschalige klopjacht gestart naar de voortvluchtige Curtis Ray Watson die als “extreem gevaarlijk” wordt beschouwd.

De omstandigheden van de ontsnapping zijn nog niet geheel duidelijk. De man (44) die een vijftienjarige celstraf uitzat, was tewerkgesteld op een boerderij in de omgeving van de West Tennessee State Penitentiary in het plaatsje Ripley. De gebruikte tractor is op anderhalve kilomter van de boerderij aangetroffen.

Zijn ontsnapping houdt eventueel verband met de moord op de 64-jarige Debra Johnson. Deze gevangenismedewerkster met bijna veertig jaar ervaring, is woensdag rond 11.30 uur vermoord aangetroffen in haar woning op de gevangenis-site. De ontsnapte Watson is door de politie nog niet officieel als verdachte aangemerkt, maar speurders willen hem zo snel mogelijk verhoren.

Verschillende politiekorpsen en het Tennessee Bureau of Investigation (TBI) zijn bezig met een grootschalige opsporingsactie. Watson is veroordeeld voor het ontvoeren en seksueel misbruiken van een kind.