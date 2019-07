Klopjacht op Canadese moordverdachten bij dorpje met 450 inwoners, politie roept inwoners op binnen te blijven HAA

29 juli 2019

06u54

Bron: AFP, Belga, The Guardian 6 Het Canadese leger en de politie zoeken nog steeds met man en macht naar de twee tieners die verdacht worden van drie gruwelijke moorden in het westen van het land. De zoekactie focust momenteel op de kleine provincie Manitoba in het centrum van Canada, meldt de Canadese federale politie.

De politie stuurde zondagavond lokale tijd verschillende agenten naar York Landing in de zoektocht naar de 19-jarige Kam McLeod en de 18-jarige Bryer Schmegelsky. Het duo zou zich in die omgeving gezien zijn, maar is nog niet opgepakt, aldus de lokale politie.



York Landing - een dorpje met ongeveer 450 inwoners - bevindt zich op zowat 200 kilometer ten zuidwesten van Gillam, waar de agenten tot nu toe zochten. De politie is in groten getale aanwezig in York Landing en heeft drones, helikopters en speurhonden ingezet in de zoektocht naar de jonge moordverdachten.



Inwoners worden opgeroepen binnen te blijven en deuren en ramen gesloten te houden.

All efforts are being made in York Landing to apprehend two individuals matching the description of the suspects. The safety of community members is our priority. We remind residents to stay inside & check all doors & windows to ensure they are closed & locked. #rcmpmb RCMP Manitoba(@ rcmpmb) link

De tieners, van 19 en 18 jaar oud, zijn sinds vorige week vermist en worden verdacht van drie moorden. De lichamen van de Australische toerist Lucas Fowler (24) en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (23) werden op 15 juli aangetroffen op ongeveer 20 kilometer ten zuiden van Liard Hot Springs, een populaire toeristische bestemming. De politie bevestigt dat ze zijn doodgeschoten.



Vier dagen later werd een uitgebrande pick-uptruck van de tieners ontdekt in Dease Lake, ongeveer 470 kilometer ten zuidwesten van Liard Hot Springs. Toen de politie ter plaatse kwam, trof ze ook het lichaam aan van Leonard Dyck, een man van middelbare leeftijd uit Vancouver.

In eerste instantie werd gedacht dat de jongens ook iets overkomen was. Maar de politie kreeg later voldoende bewijsmateriaal in handen om te geloven dat McLeod en Schmegelsky de moorden zelf hebben gepleegd.