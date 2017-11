Klooster van abdij Mont-Saint-Michel opnieuw open na volledige restauratie SI

15u07

Bron: Belga 0 ANP Het klooster van de abdij van Mont-Saint-Michel, een van de meest bezochte plaatsen van Frankrijk, is opnieuw volledig open voor het publiek. Dat is woensdag vernomen van het nationaal Centrum voor Monumenten CMN. Het klooster was een tijd dicht omwille van restauratie.

De site van de Mont-Saint-Michel is geklasseerd als Unesco-werelderfgoed. Door de werkzaamheden, waaraan een prijskaartje hangt van twee miljoen euro, konden bezoekers niet langer een blik werpen op het grote kloosterraam. Het terras aan de westkant van het gebouw, dat het beste zicht biedt over de baai, bleef echter wel open voor het publiek. Een kwart van de galerijen van het achttiende eeuwse Gotische klooster, dat uniek is in de wereld omdat het zich op 80 meter hoogte bevindt, kon ook nog worden bezocht. De tuin van het klooster zal pas afgewerkt zijn in de lente van 2018, zegt het CMN nog.

De werkzaamheden, die starten begin 2017, hadden vooral tot doel de afdichting van het klooster te herstellen boven de prestigieuze ridderzaal, waarvan verschillende gewelven aangetast waren door schimmel.