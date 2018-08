Klokkentoren van kerk in Rennes brandt af IB

01 augustus 2018

02u07

Bron: Francetv.info, Twitter 1 De klokkentoren van de Sainte-Thér è sekerk in het Franse Rennes is deze nacht helemaal afgebrand. Op video's die op sociale netwerken worden uitgezonden, is te zien hoe de torenspits verkruimelt onder het geweld van de vlammen.

"De buurt is gesloten, zegt Edouard Reis Carona, hoofdredacteur van het dagblad Ouest France. De brandweerlieden beschermen de omliggende huizen." Uiteindelijk werd de brand door zo'n vijftig brandweerlieden in zo'n twee uur geblust.

De kerk was al eerder gerestaureerd na een brand die het gebouw al gedeeltelijk had vernietigd, in de nacht van 22 op 23 september 2001. De kerk, die in 1936 werd gebouwd, werd in 2005 als historisch monument geregistreerd.

De brandweer probeerde uit alle macht te voorkomen dat de klokken zouden vallen en dat het vuur ook de tombe van de Heilige Thérèse zou verwoesten.

