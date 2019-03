Klokkenluidster Chelsea Manning in de cel omdat ze niet getuigt in zaak WikiLeaks NLA

08 maart 2019

17u11

Bron: The Washington Post 0 Voormalig inlichtingenanalist bij het Amerikaans leger Chelsea Manning is vandaag gevangen gezet omdat ze weigert te getuigen voor de ‘grand jury’ bij het onderzoek naar WikiLeaks. Dat heeft haar omgeving bekend gemaakt. Manning zal gevangen gehouden blijven totdat ze getuigt.

Rechter Claude Hilton oordeelde vandaag na een hoorzitting om Manning op te sluiten, nadat zij verklaard had dat ze niet van plan was om te getuigen in het onderzoek naar Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks. Volgens rechter Hilton pleegt ze daardoor smaad aan het gerecht. Manning zei tegen de rechter dat ze “elke straf zal accepteren die je me oplegt”.

Manning wordt pas vrijgelaten wanneer ze beslist om toch te getuigen of wanneer de grand jury de zaak afrondt. Een grand jury is een jury van burgers die een verdachte of een getuige mag verhoren om vervolgens te beslissen of die persoon vervolgd moet worden.

Medische zorg

De advocaten van Manning pleitten om huisarrest in plaats van een celstraf omdat Manning medische zorg nodig heeft, maar de rechter zei dat ze die van de cipiers zou krijgen.

Manning was een inlichtingenanalist in het Amerikaanse leger tijdens de oorlog in Irak. Ze lekte duizenden geheime militaire en diplomatieke documenten in 2010 via WikiLeaks. Ze werd daarvoor veroordeeld en bracht 7 jaar door in een militaire gevangenis. VS-president Barack Obama verlichtte haar straf van 35 jaar cel nog in 2017.