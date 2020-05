Klokkenluidersklacht van Amerikaanse wetenschapper: “Onder druk gezet om contracten toe te kennen aan bedrijven met connecties binnen Trump-administratie” kv

05 mei 2020

22u26

Bron: NY Times, Washington Post 2 Een vooraanstaande wetenschapper van het Amerikaanse overheidsagentschap Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) beweert dat hij onder druk werd gezet om overheidscontracten af te sluiten met bedrijven die hechte banden hebben met leden van de Amerikaanse overheid.

Dr. Rick Bright werd vorige maand gedegradeerd, naar eigen zeggen omdat hij weigerde medicijnen te promoten die volgens president Trump heilzaam zijn in de strijd tegen Covid-19, maar waarvan de werkzaamheid niet bewezen is, zoals chloroquine and hydroxychloroquine.

Vriendjespolitiek

Amerikaanse media berichten vandaag dat Bright officieel een klokkenluidersklacht heeft ingediend, waarin hij zegt dat hij sinds 2017 strijdt tegen “vriendjespolitiek en beloningen voor contracten aan bedrijven met politieke banden met de overheid”. Zo zegt Bright dat hij onder andere door viceminister van Gezondheid Robert Kadlec onder druk werd gezet om materialen aan te kopen van bedrijven met politieke connecties. Hij verwijst onder andere naar de CEO van een farmaceutisch bedrijf die nauwe banden heeft met Trumps schoonzoon en adviseur Jared Kushner.

De 89 pagina’s tellende aanklacht, die werd ingediend bij het United States Office of Special Counsel, een permanent onafhankelijk federaal onderzoeksbureau dat klokkenluiders beschermt, stelt ook dat Bright “tegengewerkt” werd door zijn oversten bij het gezondheidsministerie, waaronder minister van Volksgezondheid Alex M. Azar II, toen hij in januari vroeg om middelen voor de ontwikkeling van medicijnen en vaccins tegen de nakende pandemie.

Ik verzette me tegen pogingen om potentieel gevaarlijke medicijnen te promoten die worden aangeprezen door mensen met politieke connecties Rick Bright

Bright maakt in de klacht ook melding van druk vanuit de administratie om “mogelijke schadelijke medicijnen overal beschikbaar te maken”, waaronder de door Trump gepromote chloroquine en hydroxychloroquine. Farmaceutisch bedrijf Bayer bood vorige maand aan om drie miljoen chloroquinepillen te doneren, maar BARDA-medewerkers waren bezorgd om het gebrek aan bewijzen voor de werkzaamheid en veiligheid van het medicijn. Toch kreeg Bright de opdracht van het ministerie van Volksgezondheid om de drug voor het brede publiek beschikbaar te maken: ook buiten ziekenhuizen en zonder dokterstoezicht. Bright erkent dat hij zijn bezorgdheden doorspeelde aan een journalist, waardoor de spanningen met zijn oversten verder opliepen. “Ik heb mij terecht verzet tegen pogingen om op verzoek een onbewezen medicijn voor het Amerikaanse publiek te voorzien”, zei Bright in zijn verklaring op 22 april. “Ik verzette me ook tegen pogingen om potentieel gevaarlijke medicijnen te promoten die worden aangeprezen door mensen met politieke connecties.”

Goede evaluatie

De klacht stelt dat Bright een bondgenoot vond in Peter Navarro, Trumps handelsadviseur die “Brights gevoel van hoogdringendheid deelde, zijn expertise erkende en bereid was om te helpen.”

John Clerici, de lobbyist die in de aanklacht wordt genoemd, liet aan de NY Times verstaan dat hij alle beschuldigingen van Bright en diens advocaten met klem ontkent.

Een bron binnen het ministerie van Volksgezondheid vertelde aan de Washington Post dat het ontslag van Bright al maanden op tafel lag, wegens ontevredenheid over zijn prestaties. De krant kon echter een evaluatieformulier uit 2019 inkijken waaruit bleek dat zijn oversten erg tevreden waren over Brights werk.

Ontwikkeling “medische tegenmaatregelen”

BARDA is een klein agentschap dat werd opgericht in 2006 als antwoord op de aanslagen van 11 september 2001. Het werkt samen met de industrie voor de ontwikkeling van zogenaamde “medische tegenmaatregelen” die kunnen opgeslagen worden door de federale overheid om ingezet te worden in geval van een biologische of chemische aanslag en tegen pandemieën.

BARDA spendeerde in 2018 miljarden en kende meer dan 235 contracten toe aan tientallen verschillende leveranciers, waaronder grote farmaceutische bedrijven en kleinere biotechbedrijven. Tot nu toe werden meer dan 50 producten met de steun van BARDA goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration, die instaat voor de kwaliteitscontrole van voedsel en medicijnen.