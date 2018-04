Klokkenluider SwissLeaks vrijgelaten onder voorwaarden in Spanje

05 april 2018

De Frans-Italiaanse klokkenluider Hervé Falciani, die aan de oorsprong lag van SwissLeaks en gisteren werd opgepakt in Madrid, is vandaag vrijgelaten onder voorwaarden. Dat is uit gerechtelijke kringen vernomen. Zwitserland heeft een Europees aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd en de Spaanse autoriteiten onderzoeken momenteel zijn mogelijke uitlevering. Het Zwitserse gerecht had Falciani in november 2015 bij verstek tot vijf jaar cel veroordeeld wegens bedrijfsspionage.