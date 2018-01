Klokkenluider: "Poetin speelde centrale rol in Russisch dopingsysteem" Redactie

29 januari 2018

15u28

Bron: Belga 0 De Russische president Vladimir Poetin heeft een centrale rol gespeeld in het door de staat gestuurde dopingsysteem in Rusland. Dat heeft Grigory Rodchenkov, de voormalige directeur van het Russische antidopingcentrum en de klokkenluider die het schandaal aan het licht bracht, verklaard op de Duitse televisiezender ARD.

"Uiteraard werd alles van boven gestuurd", verkondigde Rodchenkov. "Alleen de president kan een soortgelijke opdracht aan de veiligheidsdiensten geven. De informatieketting was simpel: ik berichtte aan Iouri Nagornikh, viceminister van Sport, die zelf berichtte aan Sportminister Vitali Moutko. Hij speelde vervolgens de info door aan Poetin."

Rusland staat de afgelopen jaren in het middelpunt van een dopingschandaal. Uit het zogenaamde McLaren-rapport uit 2015, dat er kwam na de onthullingen van Rodchenkov, bleek dat er een door de staat gestuurd dopingsysteem in het land is geweest dat systematisch alle antidopingregels heeft overtreden. Atleten zouden, met medeweten van de Russische autoriteiten, op grote schaal doping genomen hebben in aanloop naar vooral de Winterpelen in Sotsji in 2014.

De Russische autoriteiten hebben de beschuldigingen altijd met klem verworpen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) legde Moutko en Nagornikh intussen wel een levenslange olympische ban op. Poetin zelf blijft voorlopig buiten schot, en doet het schandaal steevast af als onzin. "Rodchenkov werkt voor de Amerikaanse geheime dienst", liet de Russische president eerder optekenen.

Rusland werd vandaag uitgesloten van deelname aan de Winterspelen voor paralympiërs in Pyeongchang. Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) heeft besloten de schorsing te handhaven. Bij de Paralympische Spelen van Rio 2016 waren de Russen ook niet welkom. De schorsing volgt op het dopingschandaal. Sommige paralympische atleten uit Rusland mogen wel meedoen in Pyeongchang, zij het onder neutrale vlag. Ze moeten dan kunnen aantonen een 'schoon' verleden te hebben.