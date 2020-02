Klokkenluider Julian Assange aanwezig bij start hoorzitting over uitzetting, voor de rechtbanken protest YV

24 februari 2020

12u40

Bron: ANP 0 WikiLeaks-oprichter Julian Assange is maandag in de Britse rechtbank verschenen bij de hoorzitting over zijn mogelijke uitlevering aan de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben de in Australië geboren klokkenluider ervan beschuldigd geheimen van het Amerikaanse ministerie van Defensie te hebben gestolen en verspreid.

In een blauwgrijs pak en gladgeschoren bevestigde Assange zijn naam en leeftijd. Tot voor kort ging Assange met een baard door het leven. Bij eerdere hoorzittingen was hij aanwezig via een videoverbinding vanuit de gevangenis.

De advocaat, die de Verenigde Staten vertegenwoordigt bij de uitleveringszitting, zei dat Assange wordt gezocht voor misdaden die het leven van mensen in gevaar hebben gebracht en dat journalistiek geen excuus is voor criminaliteit. Volgens James Lewis heeft Assange samengewerkt met soldaat Chelsea Manning om computers van het ministerie van Defensie te hacken.

Bronnen in gevaar

Lewis zei ook dat Assange niet-bewerkt materiaal had verspreid dat het leven van bronnen in gevaar heeft gebracht. “Daarbij heeft Assange namen geïdentificeerd van informanten, journalisten, dissidenten en anderen in Irak en Afghanistan die de VS en hun bondgenoten hadden geholpen”, aldus advocaat Lewis.

De 48-jarige Assange, zat zeven jaar verscholen in de ambassade van Ecuador voordat hij in april vorig jaar werd opgepakt. De Verenigde Staten wil hem laten berechten voor achttien feiten, waaronder het hacken van de overheid en spionage. Als hij schuldig zou worden bevonden aan alle achttien aanklachten in de Verenigde Staten, riskeert de Australiër tot 175 jaar cel. In de ambassade werd hij verdacht van seksueel wangedrag. Ecuador wees Assange na zeven jaar de deur, waarna de Britse autoriteiten hem arresteerden.

De Australiër werd bekend in 2010, nadat WikiLeaks videobeelden van het leger van de Verenigde Staten lekte, waarin te zien was dat helikopters in Bagdad, Irak een tiental mensen doodde, waaronder twee reporters van het persbureau Reuters.

Protestacties

Voor het gebouw hadden zich aanhangers van Assange verzameld die opriepen tot zijn vrijlating. Onder hen ook de Engelse actrice Sadie Frost. “Schiet niet op de boodschapper, bevrijd Assange”, luidde het op een van de plakkaten van de actievoerders.

De hoorzittingen in Londen over een mogelijke uitlevering van Assange naar de VS nemen nu een week in beslag, waarna ze vanaf 18 mei weer gedurende drie weken worden voortgezet. Meer dan dertig politici uit twaalf landen wonen het proces bij als waarnemer. In de tussentijd wordt Assange vastgehouden in de zwaarbeveiligde Belmarsh-gevangenis.