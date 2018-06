Klokkenluider Edward Snowden: "Russische regering is in veel opzichten corrupt" TTR

30 juni 2018

11u17

Bron: The Guardian, Sueddeutsche Zeitung 0 Intussen verblijft klokkenluider Edward Snowden al vijf jaar in Rusland nadat hij het grootschalige Amerikaanse spionageprogramma van de National Security Agency (NSA) - e en van de meest geheime inlichtingendiensten van de VS - naar buiten bracht. Snowden sprak met de Duitse krant Süddeutsche Zeitung en noemde de Russische regering “in veel opzichten corrupt.” Een uitspraak waardoor hij zichzelf in de problemen kan brengen. Dat schrijft de Britse krant The Guardian.

“De Russen weten dat de regering corrupt is. Het Russische volk is slim en hun land is prachtig. De regering is het probleem, niet het volk”, zei Snowden in een interview dat gisteren gepubliceerd werd in de Duitse krant Süddeutsche Zeitung. Volgens de Britse krant The Guardian kan deze uitspraak ernstige gevolgen hebben voor de klokkenluider. De VS wil Snowden vervolgen voor spionage, maar kreeg daar nog niet de kans toe.

De Amerikaanse president Donald Trump zal op 16 juli Poetin ontmoeten. Volgens The Guardian bestaat de kans dat Trump zal aandringen op de uitlevering van Snowden. Bovendien stijgen de kansen op een uitlevering nu door de kritische opstelling van de klokkenluider tegenover Rusland.

Ofwel kiest Poetin voor de publiciteit die hij krijgt door het opvangen van Snowden ofwel geeft hij de Amerikaanse president “een cadeau” door Snowden uit te leveren aan de Verenigde Staten, zo staat te lezen in The Guardian.

Teleurstelling Duitsland

Daarnaast vertelt Snowden in het interview dat hij teleurgesteld is over de steun die hij uit Duitsland krijgt. Volgens hem doet de Duitse bondskanselier Angela Merkel te weinig om klokkenluiders als hem te steunen. “We praten vandaag voortdurend over Rusland, de teleurstellingen en de uitdagingen waarmee we te maken krijgen door de problemen binnen de Russische regering. Wat betekent het dan als een Amerikaanse klokkenluider enkel in Rusland veilig is?”

Ook sprak Snowden over Julian Assange, de oprichter van de klokkenluiderswebsite WikiLeaks. “Ik ben een reformist, hij is een revolutionair. Ik wil het systeem niet platbranden als ik geloof dat het nog kan gered worden”, besluit hij.