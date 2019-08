Klokkenluider Edward Snowden brengt binnenkort memoires uit: ‘Onuitwisbaar’ HAA

01 augustus 2019

19u42

Bron: Belga 0 De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden, die grootschalige afluisterpraktijken van de Amerikaanse en Britse geheime diensten NSA en GCHQ in 2013 aan het licht bracht, brengt op 17 september in meer dan twintig landen zijn memoires uit.

Het boek, met als originele titel ‘Permanent Record’, verschijnt in het Nederlands als ‘Onuitwisbaar’. Volgens uitgever Van Halewyck (Pelckmans) doet Snowden, een voormalige medewerker van CIA en NSA, in zijn memoires uit de doeken hoe hij meehielp aan het uitbouwen van een systeem voor grootschalig staatstoezicht en een gewetencrisis hem er vervolgens toe bracht om het systeem te bestrijden. De klokkenluider schreef het boek volledig zelf.



De 36-jarige Snowden verblijft nu in Rusland, waar hij asiel kreeg. Nadat hij de geheime informatie van de NSA had gelekt, ontvluchtte hij de Verenigde Staten en strandde hij op de luchthaven van Moskou toen zijn paspoort werd ingetrokken.

Lees ook: NSA wil stoppen met massale spionage omdat die de moeite niet waard blijkt