Klokkenluider Chelsea Manning (30) “veilig” nadat ze ‘zelfmoordfoto’ post op Twitter KVDS

28 mei 2018

16u47

Bron: Twitter, NY Post, TMZ 0 “Chelsea is veilig. Ze is aan de telefoon met vrienden, bedankt voor jullie bezorgdheid en geef haar alsjeblieft een beetje ruimte.” Dat bericht verscheen gisterenavond op het Twitteraccount van de Amerikaanse klokkenluider Chelsea Manning (30), nadat ze eerder een foto had gepost waarop twee vrouwenvoeten te zien waren op de vensterbank van een appartementsgebouw, die klaar leken om te springen. “Het spijt me”, was de tekst bij het beeld.

Manning was als soldaat in het Amerikaanse leger op missie in Irak toen ze op 26 mei 2010 werd opgepakt. Ze zou een video van een Amerikaanse helikopteraanval in Bagdad gelekt hebben naar WikiLeaks. In 2013 werd ze hiervoor veroordeeld tot 35 jaar cel. Een dag later – ze was toen nog een man – kondigde ze aan dat ze voortaan als vrouw door het leven zou gaan.

Strafvermindering

Manning kwam vorig jaar echter al vrij, nadat ze strafvermindering kreeg van de vorige Amerikaanse president, Barack Obama. In januari maakte ze nog bekend dat ze zich verkiesbaar wilde stellen voor een zetel in de senaat voor de staat Maryland.

Groot was de schok toen gisteren in de vroege avond plots een ‘zelfmoordfoto’ verscheen op het Twitteraccount van Manning. De foto werd echter snel weer verwijderd en even later verscheen een geruststellende boodschap dat ze “veilig” was. (lees hieronder verder)

** chelsea is safe. she is on the phone with friends, thanks everyone for your concern and please give her some space Chelsea E. Manning(@ xychelsea) link

Mocht de foto inderdaad wijzen op een poging om uit het leven te stappen, zou het niet de eerste keer zijn dat Manning iets dergelijks doet. Zo probeerde ze in juli en in oktober 2016 al zelfmoord te plegen toen ze nog in de gevangenis zat in Kansas, zo blijkt uit verslaggeving van CNN en The Guardian. Ze wees onder meer naar hoe ze behandeld werd in de cel als transgender vrouw als oorzaak voor haar wanhoop.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer van de Zelfmoordlijn 1813. Je kan ook online hulp vinden op https://www.zelfmoord1813.be/

Meer over samenleving

Manning