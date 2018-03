Klokkenluider: "Cambridge Analytica zorgde voor winst Leave-kamp brexit"

mvdb

27 maart 2018

15u34

Bron: AFP 1 Cambridge Analytica heeft de uitslag van het brexit-referendum in 2016 naar zijn hand gezet, verklaarde een opgestapte werknemer van het bedrijf vandaag tegenover een Britse parlementaire commissie.

Volgens klokkenluider Christopher Wylie heeft Aggregate IQ (AIQ), een Canadees databedrijf, samengewerkt met het Britse Cambridge Analytica om in de aanloop naar de Brexit-stemming het pro-Brexit-kamp te helpen bij het omzeilen van het uitgavenplafond. Zonder AggregateIQ zou het Leave-kamp, dat het referendum van 23 juni 2016 nipt won met 2 procent voorsprong, nooit zijn slag hebben thuisgehaald, stelt hij in een onderhoud met verschillende Europese kranten voorafgaand aan zijn getuigenis in de Britse commissie.

Wylie vertrok in 2014 met slaande deuren bij Cambridge Analytica . Da's twee jaar voor het Britse referendum en de verkiezing van Donald Trump tot Amerikaans president. Het bedrijf en in zijn kielzog Facebook, liggen sinds vorige week onder vuur door het datalekschandaal waarbij data van meer dan vijftig miljoen Facebookgebruikers misleidend werden aangewend om Trump te helpen bij zijn verkiezing.

Dataonderzoeker Wylie neemt het daarnaast wel op voor Facebook, dat "gerepareerd, maar niet gewist" moet worden. Facebook de rug toe keren is volgens hem geen oplossing. "Het is onmogelijk geworden om zonder deze platformen te leven, maar ze moeten omkaderd worden", luidt zijn pleidooi.