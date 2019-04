Klokken luiden 48 uur na brand in Notre-Dame

JOLE

17 april 2019

22u20

Bron: AP 1

In Frankrijk werd vandaag hulde gebracht na de vernietigende brand in de Notre-Dame. 48 uur na de brand waren in de Saint-Sulpice kerk in Parijs klokken te horen. Ook in de Kathedraal van Straatsburg werden de klokken geluid. Madrid volgde het voorbeeld van Frankrijk en luidde de klokken van de Almudena.