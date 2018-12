KLM wil af van taxfree aan boord: weinig opbrengst, veel ruimte en gewicht lva

31 december 2018

03u17

Bron: ANP 0 De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM wil in 2019 af van de taxfree-verkoop aan boord van haar vluchten. De directie heeft een “voorgenomen besluit” voorgelegd aan de ondernemingsraad, meldt de Nederlandse krant De Telegraaf.

De OR moet nog advies geven, maar als dat negatief is, kan de KLM-directie dat advies negeren. “Die taxfree-artikelen leveren tegenwoordig te weinig op door de concurrentie van webwinkels, maar nemen wel ruimte en gewicht in beslag”, aldus een woordvoerster.

Ook zijn de 'belastingvrije prijzen' niet meer zo laag als passagiers verwachten. Dat geldt ook voor de Schiphol-winkels, concludeerde de Consumentenbond eerder al. Op internet is het vaak goedkoper.

KLM-personeel heeft gemengde gevoelens, omdat ze wat extra kunnen verdienen aan de boordverkoop van artikelen. Het zorgt wel voor extra werk.

KLM wil wel meer inkomsten genereren uit aanvullende diensten, zoals ruimbagage, maaltijden, stoelkeuzes en vakantiereizen met vlucht en hotel. “We mikken volgend jaar op een extra omzet van 250 miljoen euro”, zegt directeur Harm Kreulen van KLM Nederland.