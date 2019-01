KLM verwacht hinder door sneeuwval: vluchten van en naar Amsterdam kunnen morgen uitvallen AW

21 januari 2019

11u04

Bron: Belga 0 De verwachte sneeuwval leidt morgen waarschijnlijk tot het uitvallen van vluchten naar, van of via Amsterdam, meldt KLM maandag. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij raadt klanten aan om de status van hun vlucht de komende tijd goed in de gaten te houden.

Morgen trekt een winterse neerslag van west naar oost over Nederland. De eerste neerslag wordt vanaf 08 uur in het zuidwesten en het westen van het land verwacht. Volgens Weeronline kan sneeuwval in de Randstad zorgen voor gladheid en extra drukte tijdens de ochtendspits. Ook op het spoor in Nederland worden vertragingen en aangepaste treintijden voorzien.



Ook in België verwacht het KMI dat een storing met sneeuw vanaf het westen over het land zal trekken.