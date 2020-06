KLM: vanaf juli weer meer passagiers op intercontinentale vluchten JTO

20 juni 2020

14u49

Bron: Belga 1 De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM is haar wereldwijde netwerk geleidelijk weer aan het opstarten. In juli wil KLM 80 procent van het normale aantal Europese bestemmingen aandoen en driekwart van de intercontinentale bestemmingen.

In de maand juli verwacht KLM 5.000 Europese vluchten uit te voeren en in augustus 11.000. Voor de maand augustus is dat ongeveer 95 procent van het normale aantal Europese vluchten. Intercontinentaal zullen dat er zo'n 1.900 zijn in juli en 2.100 in augustus.

De helft vrachtvervoer

Bij ongeveer de helft van de intercontinentale vluchten wordt momenteel enkel vracht vervoerd. De luchtvaartmaatschappij verwacht door het versoepelen van reisrestricties in juli om op een toenemend aantal intercontinentale vluchten ook weer passagiers mee te mogen nemen.

Binnen Europa voerde het bedrijf in april door de coronacrisis nog slechts 1.116 vluchten uit, intercontinentaal waren dat er 612. Ter vergelijking, in de maanden juli en augustus van het recordjaar 2019 voerde KLM ongeveer 22.000 vluchten uit. De maatschappij zegt ervoor te kiezen eerst zoveel mogelijk bestemmingen op te starten. Daarna is het de bedoeling om de frequenties van de vluchten en de capaciteit uit te breiden.