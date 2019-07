KLM-toestel verliest stuk vleugel vlak voor landing in Zimbabwe SPS

09 juli 2019

23u22

Een vrachttoestel van KLM is gisteren bij het naderen van de luchthaven Robert Mugabe in de Zimbabwaanse hoofdstad Harare een stuk van de vleugel verloren. Het vliegtuig landde daarna wel veilig, melden Zimbabwaanse media.

Het toestel verloor een stuk van een flap van de vleugel. Het stuk vleugel kwam neer in de plaats Chitungwiza ongeveer 30 kilometer buiten Harare. Op foto's in Zimbabwaanse media is te zien hoe inwoners van de plaats bij het stuk vleugel staan. Op de grond raakte niemand gewond.

