KLM breidt aantal bestemmingen uit, vooral naar Zuid-Europa KVE

02 juni 2020

16u13

Bron: ANP 1 De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM breidt het aantal bestemmingen vanuit Schiphol weer verder uit nu de coronamaatregelen versoepeld worden. Het concern gaat daarbij vooral meer vluchten naar Zuid-Europa aanbieden.

In juli wil KLM naar 73 bestemmingen vliegen. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van de dertig bestemmingen waar in mei naar werd gevlogen en ook een flinke toename met betrekking tot het schema van juni waar 45 bestemmingen staan gepland.

Onder meer Alicante, Bilbao, Bologna, Ibiza, Istanbul, Nice, Porto, Catania en Split worden toegevoegd aan het vluchtschema. Qua verre bestemmingen komen daar in juli Jakarta, Denpasar, Washington, San Francisco, Vancouver en Calgary bij.



In juni is het intercontinentale vluchtschema van KLM uitgebreid met Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Paramaribo en Quito. Verder wordt op bepaalde bestemmingen vaker gevlogen.

Volgens KLM zal in juli 25 tot 30 procent van het normale aantal vluchten worden uitgevoerd. Daarbij wordt ruim driekwart van alle bestemmingen weer aangedaan. In totaal gaat het om meer dan 3.000 vertrekkende vluchten vanaf Schiphol.

