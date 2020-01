Klinkende koebellen of hanengekraai binnenkort beschermd erfgoed in Frankrijk HAA

29 januari 2020

19u26

Bron: Ouest-France 6 Frankrijk gaat paal en perk stellen aan juridisch gekibbel over hanen die te luid kraaien of koebellen die te luid klinken. Het Franse parlement stemt morgen over een wet die typische geuren en geluiden van het platteland als nationaal erfgoed moet beschermen.

De man die met het voorstel op de proppen kwam, is Pierre Morel-À-L’Huissier, een parlementslid uit de Lozère in het zuiden van Frankrijk. In zijn departement, het dunbevolkste van Frankrijk, hadden toeristen bij een burgemeester gereclameerd over kerkklokken die ‘s ochtends om 7 uur beginnen te beieren. “Het platteland is niet enkel de rust en de bloemetjes zoals veel mensen denken. Het is veel diverser”, zegt de man achter het wetsvoorstel.

De bekendste clash tussen plattelandsbewoners en (vaak stedelijke) inwijkelingen in Frankrijk ging over de haan Maurice, op het eiland Île d’Oléron in het westen van het land. Een koppel gepensioneerden uit Parijs had een klacht ingediend tegen het ochtendlijke gekraai van de haan, omdat ze tijdens hun vakanties in hun buitenverblijf van de rust wilden genieten. De klacht werd afgelopen september echter afgewezen door de Franse correctionele rechtbank, waardoor Maurice sindsdien ongestoord verder kan blijven kraaien.

Haan Maurice is geen alleenstaand geval. Zo deed in het Franse departement de Haute Savoie in 2017 nog een petitie de ronde tegen te luide koebellen in het bergdorpje Le Biot. Ook een Belgisch koppel klaagde toen over het continue geklingel.

Om een toenemend aantal geschillen van dit soort het hoofd te bieden, zal in het Franse parlement morgen een wet worden aangenomen. Het gaat om een toevoegsel aan de erfgoedcode bij onze zuiderburen die de typische geluiden en geuren van de natuur moet behouden, ofwel: het sensorische erfgoed van het platteland.

Parlementslid Pierre Morel-À-L’Huissier stelde het wetsvoorstel voor een ‘zintuiglijk patrimonium’ in juli 2019 op. Morgen staat het op de agenda van het Franse parlement. “Dat is extreem snel. Dit laat zien hoe belangrijk deze tekst is”, zegt de Franse politicus aan oust-france.fr. Concreet houdt het voorstel in dat iedere Franse regio een lijst kan opstellen, die de kenmerkende geuren en geluiden van de streek bevatten.

De nieuwe wet belet niet dat er nog klachten kunnen worden ingediend tegen typische natuur- of plattelandsgeluiden, maar ze maakt wel dat de rechter voortaan kan wijzen op het ‘sensorisch erfgoed’. Hanen zoals Maurice of bergkoeien met klinkende bellen kunnen hierdoor makkelijker beschermd worden.

