Klimmers, duikers en drones ingezet bij zoektocht naar vermiste Théo in Australië IB/redactie

20 juni 2019

07u17

Bron: Belga, echo.net.au 1 De zoekacties naar de vermiste Théo Hayez zijn vandaag hervat met aanzienlijke middelen in Byron Bay, de Australische kustplaats waar de jonge Belg op 31 mei voor het laatst werd gezien. Intussen heeft Théo’s peter, die in Australië woont, Byron Bay verlaten om op familiebezoek te gaan in ons land. Extra wrang, nu er nog altijd geen spoor is van zijn neef.

“De zoekacties die gisteravond werden opgeschorst, zijn vanmorgen hervat met politiehonden en politieagenten die hun aandacht richten op de kliffen”, zo bevestigde de politie van de staat New South Wales. Er is ook een gespecialiseerd klimmersteam op het terrein. Volgens de politiewoordvoerder is er ook steun van duikers en drones. De speurdersploegen zijn ook op de hoogte gebracht over aspecten van de telefoon van Théo Hayez (18) die, als het toestel wordt gevonden, licht kan werpen op de verdwijning van de jongeman.

Tijdens een persconferentie afgelopen maandag bevestigde de Australische politie dat een laatste signaal van Théo's telefoon op 1 juni om 13:42 uur bij de vuurtoren van Byron Bay werd geregistreerd. Dat is meer dan 12 uur nadat hij een nachtclub verliet op 31 mei om 23.30 uur. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de jongen.

Peter Théo naar België vertrokken

Intussen laat de peter van Théo, die in Australië woont en de afgelopen weken meegeholpen heeft met de zoektocht naar zijn neef, weten dat hij Byron Bay heeft verlaten. “Ik moest vertrekken omdat ik een reis naar België gepland had om daar mijn ouders te bezoeken met mijn vrouw en kinderen", schrijft Théo's peter J-P in een bericht op Facebook aan de gemeenschap van Byron Bay.

“Het is zeer moeilijk voor mij om zonder nieuws over Théo te vertrekken en om Laurent (Théo's vader, red.) en onze goede vriendin Lisa (Théo's nicht, red.) in deze zware tijd achter te laten", schrijft hij. “Het maakt een groot verschil om te weten dat jullie, de prachtige mensen van Byron Bay en omstreken, zoveel doen om Théo's familie bij te staan. Jullie helpen ons om sterk en positief te blijven en brengen zoveel liefde en warmte in onze harten: jullie maken nu echt deel uit van onze familie", klinkt het geëmotioneerd. “We houden heel veel van jullie. Dank, dank, dank.”

Théo Hayez uit Overijse verdween eind mei in Byron Bay in de Australische staat New South Wales. Het stadje, zo’n 150 kilometer ten zuiden van Brisbane (Queensland), heeft ongeveer 9.000 inwoners maar is wel een populaire trekpleister onder rugzaktoeristen en een hotspot voor surfers. Het is een smeltkroes van culturen en nationaliteiten, met een bruisend nachtleven dat niet moet onderdoen voor grootsteden als Sydney en Brisbane.

Het surfmekka heeft kilometers aan uitgestrekte stranden en wordt, met Cape Byron als meest oostelijke punt van het Australische vasteland, langs alle kanten omgeven door drassig bushland en moerassen. Allemaal factoren die de zoektocht voor de politie er niet makkelijker op maken.

De Australische politie werkt samen met de cel voor vermiste personen van de Belgische politie, maar acht de kans klein de jongen levend terug te vinden.