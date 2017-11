Klimmer na 5 dagen in ijskoude kloof gered mvdb

07u10

Bron: WDR - The Local 1 twitter wdr Een bergbeklimmer die vijf dagen gewond vastzat in een ijskoude kloof op 2.050 meter hoogte op de Oostenrijkse Dachstein (2.995m) is gered. Een reddingsploeg ontdekte de 45-jarige Duitser donderdagochtend in een dertig meter diepe rotsspleet.

Zijn vader had hem op maandag 6 november als vermist opgegeven, drie dagen nadat hij met zijn zoon voor het laatst telefonisch contact had gehad. De klimmer was een dag later - op zaterdag - met opgeklaard weer aan de klimtocht begonnen, maar kreeg onderweg te maken met hevige sneeuwval. De kloof werd zo door sneeuw bedekt. De man uit de stad Duisburg viel meters naar beneden en verwondde een schouder en een enkel.

Terwijl hij in benarde toestand probeerde te overleven in de vriestemperaturen, probeerde hij in de dagen erna met zijn smartphone de hulpdiensten te verwittigen, tevergeefs. Pas op woensdagavond rond 21.00 uur slaagde hij erin voor het eerst contact te maken. De noodoproep duurde nog geen seconde. Twee uur later ontvingen de hulpdiensten nieuwe telefoontjes. Ze duurden telkens nog geen twee seconden. De agenten hoorden een man zwaar ademen.

Een reddingsteam was al enkele dagen stand-by nadat de huurauto, met een pak sneeuw op het dak en koetswerk, beneden in het dal was teruggevonden. De 25 redders konden woensdagavond laat nog niet meteen uitrukken. Het risico op lawines was door anderhalve meter verse sneeuw te groot.

Pas donderdagochtend bij dageraad, gingen de redders aan het werk. De bergbeklimmer kon contact houden met de hulpdiensten, niet al telefonerend, maar al sms'end. De klimmer slaagde erin om zijn precieze GPS-locatie door te geven. Een politiewoordvoerder verklaarde dat indien ze geen GPS-locatie hadden ontvangen, de man wellicht nooit zo snel zou zijn gevonden. De gewonde man werd uit de grot gered. Hij werd per helikopter naar het ziekenhuis overgebracht. Hij leek volgens de zegsman, gezien de omstandigheden, in goede gezondheid te verkeren.

Hoe kwam het dat de klimmer vijf dagen na de aanvang van zijn klimtocht toch nog kon telefoneren met zijn smartphone? De klimmer was zo slim om extra batterijen mee te nemen in zijn rugzak.

Vier Tage lang steckte ein Kletterer hilflos in einer Felsspalte fest. Jetzt konnte der Mann geborgen werden. https://t.co/BwvHXyBRbd WDR aktuell(@ WDR) link