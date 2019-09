Klimmer (29) maakt dodelijke val van 150 meter in populair Amerikaans natuurpark HAA

06 september 2019

22u28

Een 29-jarige klimmer is in de Verenigde Staten omgekomen na een val van ruim 150 meter hoogte. Het lichaam van de vrouw werd aangetroffen in een ravijn in Yosemite Park.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De vrouw uit Arizona stortte neer bij de granietkoepel Half Dome, een populaire plek onder klimmers en hikers.



Yosemite Park in Californië heeft een een oppervlakte van 3.000 vierkante kilometer en staat bekend om zijn watervallen en steile rotswanden. Jaarlijks trekt het park zo'n vier miljoen bezoekers.