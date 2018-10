Klimmende oma overleeft lawine op laatste bergtop van wensenlijstje, begeleiders komen om David van der Heeden

31 oktober 2018

16u12

Bron: AD.nl 0 “Ik ben er kapot van’’, zegt avonturier Jo Morgan (64), die vanochtend tijdens de beklimming van Mount Hicks in Nieuw-Zeeland de dood in de ogen keek. Op weg naar de top werden zij en twee gidsen overspoeld door een muur van sneeuw en ijs. Jo zag kans zich een weg uit de sneeuwmassa te graven, maar haar begeleiders hadden minder geluk. “Twee van mijn beste vrienden kwamen vandaag tragisch om het leven. Ik had gewoon enorm veel geluk.‘’

Jo had haar echtgenoot, de steenrijke zakenman Gareth Morgan, net een bericht gestuurd dat ‘alles oké’ was. Zij en haar twee ervaren metgezellen, Martin Hess en Wolfgang Maier, waren rond twee uur 's nachts aan de beklimming begonnen. Niet veel later, nog voor het licht begon te worden, stortte de lawine met donderend geweld over het drietal heen. Na ongeveer een half uur onder de sneeuw lukte het Morgan met één hand haar mond vrij te maken en een locatiebaken te activeren. Het kostte de klimster daarna nog twintig minuten om zich een weg naar buiten te banen.



Eenmaal in de open lucht had Morgan niet direct door hoe haar gidsen eraan toe waren. “Ik moet toegeven dat ik, toen ik mijn bovenlichaam uit de sneeuw had bevrijd, rondkeek en sprakeloos was door het uitzicht. Ik dacht ‘is dit niet geweldig’’’, vertelt ze enigszins beschaamd. “Het was een prachtige plek en de zon kwam net op.’’ Pas toen ze Hess en Maier, die met touwen aan Morgan vastzaten, riep, drong het tot Jo door dat beiden waren omgekomen. Dat ze niet in staat was haar vrienden hulp te bieden, doet Jo pijn.



“Diep in je hart weet je dat de kansen op overleven niet groot zijn’’, vertelt ze tegen Radio New Zealand. Achteraf beseft ze pas hoeveel geluk zij heeft gehad. “Het is iets verschrikkelijks’’, zegt ze over de lawine. “Het is alsof er een golf over je heen slaat, een gigantische golf van sneeuw en ijs die over de helling op je afraast.’’ Het feit dat Jo met haar gezicht in een holte aan het oppervlak terecht is gekomen, betekende haar redding. “Toen ik mijn hand opstak, greep ik in de lucht in plaats van in de sneeuw. Daardoor kon ik mijn gezicht vrijmaken en een grote hap lucht nemen.’’

Nooit meer klimmen

Na het baken te hebben ingeschakeld, duurde het twee uur voor een reddingshelikopter en andere klimmers Jo wisten te bereiken. De lichamen van Hess en Maier zijn inmiddels geborgen en naar het dorp onderaan Mount Cook gebracht. “Ze waren geweldige vrienden en ik ben niet weggegaan zonder ze vaarwel te zeggen’’, laat Morgan het radiostation weten. “Het is een enorm verlies voor de klimgemeenschap. Ze waren allebei zo enthousiast, ervaren en bekwaam.’’ De dood van beide gidsen heeft haar doen inzien hoe gevaarlijk haar hobby is en ze is niet van plan ooit nog een berg te beklimmen.



Jo, die pas op haar achtenvijftigste begon met klimmen, werkte de afgelopen jaren een lijstje met Nieuw-Zeelandse bergtoppen af. Ze wilde de eerste grootmoeder zijn die alle hoogste bergtoppen in Nieuw-Zeeland beklom. “Er zijn 24 toppen in Nieuw-Zeeland boven de drieduizend meter’’, zei Jo eerder dit jaar. “Ik heb er nog twee te gaan. Dan kan ik met pensioen.’’ Samen met gids en vriend Hess bedwong ze er uiteindelijk 23 met succes. De laatste die ze samen met goed gevolg beklommen, was de 3.160 meter hoge Torres Peak in het nationale park van het Zuidereiland.

