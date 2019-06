Klimaatverandering topt agenda van Fins EU-voorzitterschap KVE

27 juni 2019

16u57

Bron: Belga 0 Op 1 juli geeft Roemenië de voorzittershamer op de Europese ministerraden door aan Finland. Het Scandinavische land, waar sinds de lente de sociaaldemocraten opnieuw aan de macht zijn, wil de komende zes maanden van klimaat de hoofdprioriteit maken. Daarnaast moet Finland de brexit en de onderhandelingen over de meerjarenbegroting in goede banen leiden.

"De slogan van ons voorzitterschap vat onze doelstelling mooi samen: 'Een duurzaam Europa, een duurzame toekomst'. Voor het Finse voorzitterschap wordt het verzekeren van het wereldwijde leiderschap van de Europese Unie op vlak van klimaatverandering een essentiële prioriteit", zo verklaarde premier Antti Rinne deze week in het parlement.

De 56-jarige oud-vakbondsman, die een centrumlinkse regering met vijf partijen leidt, hoopt alle lidstaten tegen het einde van het jaar zo ver te krijgen dat ze van Europa tegen 2050 een klimaatneutraal continent willen maken. Op een Europese top in Brussel vorige week weigerden Polen, Hongarije, Tsjechië en Estland die doelstelling te steunen.

Finland zal ook niet kunnen ontsnappen aan de brexitsaga. Op 31 oktober zouden de Britten de Europese Unie moeten verlaten. Volgende maand komt in Londen met Boris Johnson of Jeremy Hunt een nieuwe premier aan de macht die met nieuwe eisen naar Brussel zal stappen. "We moeten eraan herinneren dat er geen simpele antwoorden op moeilijke vragen bestaan. Zo is het nu eenmaal, wat sommigen ook op onverantwoorde wijze beweren", observeerde Rinne.

Maar als voorzitter van de Europese ministerraden wordt van de Finnen vooral verwacht dat ze de onderhandelingen over de nieuwe Europese meerjarenbegroting van 2021 tot 2027 tot een goed einde brengen. Tegen het jaareinde zou er een akkoord over de verdeling van die vele honderden miljarden euro's moeten zijn. Helsinki verdedigt onder meer de idee om de uitkering van steunfondsen te koppelen aan het respect voor de rechtstaat, en zet in op investeringen in onderwijs en de kenniseconomie.

De migratiekwestie willen de Finnen aansnijden vanuit een insteek van internationale samenwerking, met de uitbouw van een partnerschap met Afrika. Op het bredere internationale toneel trekt Finland als klein land volop de kaart van op regels gebaseerd multilateralisme. "Het is aan ons om te beslissen of Finland als grote of kleine lidstaat wordt aanzien. Hoe actiever we zullen zijn, hoe groter onze uitstraling zal worden. Dat is van het grootste belang voor Finland", besloot Rinne.