Klimaatverandering en oorlog dwingen Noord-Afrikaanse ouders om dochters te ruilen voor vee kv

27 juni 2018

17u26

Bron: Reuters 1 In het door oorlog verscheurde Zuid-Soedan neemt het aantal kindhuwelijken toe, terwijl ouders in Kenia, dat geplaagd wordt door extreme droogte, zich gedwongen voelen om hun dochters te ruilen voor koeien en geiten om te kunnen overleven. Dat delen mensenrechtenorganisaties die actief zijn in de regio vandaag mee.

Van de tien landen met het hoogste aantal kindhuwelijken liggen er negen in Afrika, bevestigt actiegroep Girls Not Brides. Meisjes trouwen er op erg jonge leeftijd omwille van de traditie, familiebanden, omdat ze zwanger zijn of om te ontsnappen aan de armoede.

Maar de burgeroorlog die al vijf jaar woedt in Zuid-Soedan en de klimaatverandering werken de stijging van het aantal kindhuwelijken in de hand. In 2010 trouwde 40 procent van de meisjes in Zuid-Soedan voor hun achttiende verjaardag. Vandaag is dat aantal opgelopen tot 52 procent, blijkt uit gegevens van de Verenigde Naties.

Economische problemen

"De conflicten hebben de situatie alleen maar verergerd", zegt Dorcas Acen, expert genderbescherming bij ngo CARE International in Zuid-Soedan. "De meerderheid van de ouders willen hun dochters opgeven en uithuwelijken omwille van economische problemen. Ze zoeken naar manieren om het aantal te voeden monden terug te schroeven."

Ondanks een globale afname van het aantal kindhuwelijken, stappen wereldwijd jaarlijks nog twaalf miljoen minderjarige meisjes in het huwelijksbootje, vaak met vreselijke gevolgen voor hun gezondheid en opleiding.

Bieding

Het conflict in Zuid-Soedan gaat gepaard met een torenhoge inflatie, hongersnood en een dalende olieproductie. Ouders die bereid zijn om hun dochter uit te huwelijken kunnen nu een veel omvangrijkere bruidsschat krijgen: het meisje is nu tot 300 koeien waard, tegenover "amper" 30 koeien in vredestijd.

"Wanneer een meisje in de familie klaar is om te trouwen, komen er mensen die hen een aantal koeien voorstellen", aldus Acen. "Het gaat in feite gewoon om een bieding - wie het hoogste aantal koeien biedt, zal het meisje nemen."

Droogte in Kenia

Net over de grens in Kenia ruilden herders van de Masai en Samburu vorig jaar hun dochters voor vee tijdens een ernstige droogte die het leven kostte aan een groot aantal dieren, zegt Millicent Ondigo van Amref Health Africa. "Aangezien het aantal geiten is afgenomen, verkopen ouders hun dochter liever voor een huwelijk in ruil voor vier à vijf geiten."

Tijdens periodes van grote droogte zijn ouders in Kenia geneigd om hun dochters op jongere leeftijd uit te huwelijken. Enerzijds is de bruidsschat dan omvangrijker, anderzijds vergroot het ook de kans dat hun dochters bij een rijkere man belanden. Ondigo probeert ouders ervan te overtuigen dat het hen op lange termijn meer economische voordeel zal opleveren als ze hun dochters naar school zouden sturen. "(We vertellen de ouders) dat ze, wanneer ze klaar is met haar studie, een job zal krijgen en meer dan die vier geiten zal kunnen kopen", vertelt de vrouw.