Klimaatoverleg Bonn levert weinig op

10 mei 2018

Bron: Belga

Tien dagen lang hebben afgevaardigden van de 195 staten die het klimaataakkoord van Parijs hebben getekend in het Duitse Bonn overlegd over hoe de kernpunten van het in 2015 bereikte akkoord best in de praktijk worden omgezet, opdat de globale opwarming beperkt blijft tot minder dan twee graden.