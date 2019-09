Klimaatmars in Parijs geïnfiltreerd door duizend ultralinkse activisten: winkels binnengedrongen, vuilnisbakken in brand SVM

21 september 2019

17u00

In Parijs heeft de politie meer dan honderd mensen opgepakt. De poppen gingen aan het dansen toen een mars voor het klimaat geïnfiltreerd werd door duizend ultralinkse activisten. Zij verbrandden vuilnisbakken en drongen winkels binnen.

In de Franse hoofdstad vonden vandaag verschillende demonstraties tegelijkertijd plaats, en dat zorgde voor een gespannen sfeer. Naast de mars voor het klimaat was er immers ook een betoging van ‘gele hesjes’ die het Franse sociale en fiscale beleid aan de kaak wilden stellen. Daarnaast was er ook nog een optocht tegen de mogelijk op handen zijnde pensioenhervorming.

In de vroege namiddag werden 123 mensen gearresteerd. 174 aanwezigen kregen een boete omdat ze zich op een plek bevonden waar het verboden was te demonstreren, aldus de prefectuur.

Black bloc

Centrum van de onlusten was de Boulevard Saint-Michel, in de studentenbuurt Quartier Latin. Daar gooiden soms gemaskerde radicale militanten projectielen naar de politie. Ze drongen ook een bankfiliaal binnen en staken vuilnisbakken in brand. De politie reageerde door iets voor 13 uur traangas in te zetten.

De klimaatmars werd geïnfiltreerd door duizend “gewelddadige individuen” van de radicale linkse activisten ‘black bloc’. De politie riep in een tweet aan de manifestanten op om zich van hen “te distantiëren”. Voor de klimaatmars zelf kwamen zo’n 10.000 mensen opdagen.

Ngo’s Greenpeace en Youth For Climate riepen vervolgens op om de mars te verlaten vanwege het geweld dat uitbrak. “Neem geen enkel risico en verlaat de klimaatmars, er is niet voldaan aan de voorwaarden voor een geweldloze mars”, twitterde Greenpeace. De organisatie laakte dat er traangas werd ingezet tegen “niet-gewelddadige demonstranten en gezinnen”.