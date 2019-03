Klimaatjongeren teleurgesteld na klimaatdebat in Straatsburg LH

13 maart 2019

15u02

Bron: Belga 0 Een zestigtal studenten van Youth for Climate, onder wie ook de Belgische activiste Anuna De Wever, woonde vandaag een klimaatdebat bij in het Europees Parlement in Straatsburg. Ze reageerden na afloop vooral teleurgesteld over de matige opkomst en het gebrek aan echte engagementen.

Het klimaatdebat in de plenaire vergadering van vandaag was erg kort, en het halfrond opvallend leeg, tot grote teleurstelling van de klimaatjongeren van Youth for Climate. Zij zakten met ongeveer 60 activisten af naar Straatsburg, onder wie de Belgische Anuna De Wever en haar Franstalige tegenhangster Adélaïde Charlier. In totaal waren er jongeren uit 20 Europese lidstaten, allemaal tussen 10 en 26 jaar.

Volgens hen waren de tussenkomsten van de parlementsleden er vooral op gericht hen te vleien, maar blijft echt engagement uit. "Ons hier uitnodigen alleen om te luisteren naar politici en hen te zien glimlachen, zal ons niet helpen", zei Anuna De Wever. De 17-jarige Antwerpse vond het ook spijtig dat de jongeren zelf het woord niet konden nemen, maar enkel vanuit de tribunes mochten toekijken.

De wekelijkse spijbelacties op donderdag van de klimaatstudenten in België gaan door zolang dat nodig is Adélaïde Charlier

De organisator van het klimaatprotest in Franstalig België, Adélaïde Charlier, trad haar bij. "Wij, de jeugd, zullen de staat van de klimaatpolitiek vandaag nooit accepteren. We hebben duidelijke verandering nodig." De wekelijkse spijbelacties op donderdag van de klimaatstudenten in België gaan door zolang dat nodig is, herhaalde ze nog eens. "Wij gaan verder zolang de wereld niet op het juiste pad is geraakt om de temperatuurstijging onder 1,5 graden te houden."

Geen van de jongeren nam het vliegtuig naar Straatsburg, verzekerden ze nog.



Europese klimaatwet

Youth For Climate kwam naar Straatsburg op uitnodiging van de sociaaldemocraten, de Groenen, de Europese Vrije Alliantie (EVA) en de linkse GUE-fractie. Belgische Europarlementslid Kathleen Van Brempt (S&D) is het met hen eens dat Europa "meer dan een tandje" moet bijsteken om de klimaatambities te halen. Ze pleit voor een Europese klimaatwet. Ook Van Brempt had gehoopt dat de jongeren het parlement mochten toespreken. “Maar de christendemocraten, de liberalen en de uiterst rechtse partijen wilden daar niet van weten", zegt ze.

Groen-Europarlementslid Bart Staes vindt het engagement van de jongeren hoopgevend. Ook hij vindt het engagement van Europa voorlopig onvoldoende. “Het debat dat vandaag plaatsvond, is op zich een goed signaal. Helaas blijft de discussie te veel hangen in de klimaatstrategie voor 2050 terwijl de eis van veel Europese burgers simpel is: actie nu, vandaag en niet morgen. De jongeren zijn het beu dat politici enkel mooie woorden bieden maar geen concrete daden.”

Het Europese Parlement stemt morgen over een langetermijnklimaatstrategie.