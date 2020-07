Klimaatbeweging plant volgende internationale protestmars eind september JTO

24 juli 2020

14u07

Bron: Belga 0 De klimaatbeweging Fridays for Future plant een nieuw wereldwijd protest in september, na de windstilte door de coronapandemie. Dat heeft een leidende activiste van de jongerenbeweging in Duitsland gezegd.

“Na lang overleg met activisten uit de hele wereld hebben we beslist de volgende wereldwijde klimaatstaking op 25 september te houden”, zegt Luisa Neubauer. “Het was geen gemakkelijke beslissing”, voegde ze eraan toe. Welke vorm de protestactie precies zal aannemen, is nog voorwerp van discussie. “Wegens de aanhoudende onkunde in het klimaatbeleid willen en moeten we de straat op gaan”, aldus de 24-jarige activiste.

Opgeschort

Sinds de uitbraak van de pandemie voert de beweging Fridays for Future van de Zweedse adolescente Greta Thunberg en haar medestanders vooral actie online. In september 2019 bracht de beweging een golf van klimaatbetogingen en spijbelacties mondiaal op gang om te tonen dat jongeren bezorgd zijn over de toekomst van de planeet.

De massabijeenkomsten werden stopgezet in het kader van de pogingen om het coronavirus in te dammen. Een ander vooraanstaand lid van de Duitse tak van de beweging, Nick Heubeck, zei dat de plaatselijke afdelingen van de beweging rekening zullen houden met de risico's op besmetting bij de manifestaties in september.

Es ist offiziell: #FridaysForFuture kommt zurück! Am 25. September veranstalten wir den nächsten globalen Klimastreik. Warum der so wichtig ist & wir das Jahr 2020 zum Klima-Entscheidungsjahr machen müssen, habe ich bei @tonline_news aufgeschrieben:https://t.co/3UcJzFTo0q Nick Heubeck(@ NickHeubeck) link