Klimaatactivisten zetten Londense luchthaven op stelten, één betoger raakt tot in vliegtuig: “Het spijt me dat ik zo moet handelen” Sven Van Malderen

10 oktober 2019

16u51

Bron: Daily Mail 10 De radicale klimaatbetogers van Extinction Rebellion hebben in de luchthaven van Londen de boel op stelten gezet. Eén manifestant wist zelfs tot in een vliegtuig met bestemming Dublin binnen te dringen. Het toestel moest daardoor terug naar de terminal taxiën, met de nodige vertraging tot gevolg.

De indringer verklaarde doodkalm dat hij niet wilde reizen. “Maar ik wil ook niet van het vliegtuig stappen. Het spijt me dat ik zo moet handelen.”

Enkele passagiers kregen het op hun heupen en eisten dat hij van het vliegtuig gehaald zou worden. Toch zette de man zijn pleidooi verder. “Vandaag vindt er protest plaats op deze luchthaven. Er zullen na ons maar twee generaties meer overblijven als we voortdoen zoals we nu bezig zijn.”

De politie pakte hem uiteindelijk op, maar het incident bleef nazinderen. “Wat als dit een terrorist geweest was?”, klonk het op sociale media.

Op dak van vliegtuig

Zo’n 150 betogers blokkeerden met een zitactie de toegang tot de luchthaven, één man wist zelfs op het dak van de terminal te klimmen.

James Brown, een bronzen medaillewinnaar op de Paralympics, ging nóg een stap verder en belandde bovenop een vliegtuig. Agenten hadden de handen vol om de ordeverstoorders een voor een bij de kraag te vatten.

Victoria Bamford (71) liet zich met de glimlach naar het politiebusje escorteren. “Ik ben al eerder gearresteerd geweest, voor mij is dit dus niet nieuw. We doen dit voor alle kinderen op deze wereld.”

“Luchthavens dragen enorm bij tot de vervuiling, ze zouden moeten gesloten worden”, vult Ruth Collins (80) aan. “Ik heb er geen probleem mee om gearresteerd te worden. Ik sta wel wat op mijn benen te trillen, maar het doel heiligt de middelen.”

“Geen plaats meer in cel”

Ook in de straten rond het parlement en op Trafalgar Square vonden opnieuw acties plaats. “Ze spelen hier bas en drum. Ik heb te horen gekregen dat de politie niet langer mensen oppakt omdat ze simpelweg geen plaats meer hebben in de cel”, twitterde een journalist van ‘The Guardian’. De voorbije dagen werden telkens al honderden manifestanten achter slot en grendel gezet.

De milieuorganisatie had vooraf aangekondigd om London City Airport drie dagen “vreedzaam te bezetten”. Ze protesteren tegen de voorziene uitbreiding, want die strookt niet met de “klimatologische noodtoestand” die door het parlement werd uitgeroepen. En evenmin met de beloftes van de regering om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

De vluchten van en naar de luchthaven in het zakelijke centrum van Londen ondervinden tot nu toe geen hinder. Ook de eerste heen- en terugvlucht van Air Antwerp vond plaats zoals gepland.