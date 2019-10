Klimaatactivisten zetten acties wereldwijd voort, Johnson noemt hen “knorrige jongeren die naar hennep stinken” SVM

08 oktober 2019

12u08

Bron: Belga 2 De activisten van de milieuorganisatie Extinction Rebellion (XR) zetten hun protest vandaag voort in verschillende steden wereldwijd. Ze klagen de "criminele inactiviteit" aan van regeringen bij het aanpakken van de klimaatcrisis.

Onder meer in het centrum van Parijs zetten demonstranten van XR hun blokkade voort. Meerdere honderden activisten bezetten in de Franse hoofdstad weer de Place du Châtelet en de aangrenzende brug over de Seine. 's Nachts vonden er volgens lokale media geen noemenswaardige incidenten plaats.

Ook in de Britse hoofdstad Londen werpen activisten massaal blokkades op. Officiële tellingen zijn er niet, maar Britse media spreken over zowat 30.000 deelnemers. Velen van hen kamperen met tenten in de buurt van Westminster: ze dansen, slaan op trommels en roepen slogans door megafoons. De politie heeft tot nu toe ongeveer 280 demonstranten opgepakt, omdat ze straten en bruggen blokkeerden. Premier Boris Johnson catalogeerde hen als “knorrige jongeren die neusringen dragen en naar hennep stinken”. Hij riep op om de blokkades stop te zetten en de hoofdstad te verlaten.

In Berlijn ontruimde de politie deze ochtend opnieuw ongeveer 150 XR-activisten van de Potsdamer Platz. De meesten luisterden naar de bevelen van de politie, maar een klein deel weigerde te vertrekken en werd opgepakt. Nog een vijftigtal deelnemers bezet er de rijbaan, stelde het persagentschap DPA ter plaatse vast.

Eerder had de politie op het plein in de Duitse hoofdstad al activisten bevrijd die zichzelf vastgeketend hadden en houten constructies afgebroken. Nog in Berlijn zijn er op dit moment ook 500 actievoerders aan de Siegessäule, een monument in een park in het centrum van de stad. De politie voert er gesprekken met de verantwoordelijken van de acties.

Bij onze noorderburen vinden er weer protesten plaats in het Amsterdamse Vondelpark. Gisteren blokkeerden al zowat 900 betogers de hele dag de Stadhouderskade bij het Rijksmuseum. Ze wilden daar meerdere dagen kamperen, maar de zone werd na een urenlange operatie ontruimd. De politie arresteerde ruim 90 mensen en aan het einde van de middag werden 390 mensen met bussen verplaatst naar het Westelijk Havengebied. Uit voorzorg heeft de politie nu extra manschappen paraat staan bij het museum.

Vandaag waren er ook opnieuw acties in Australië. In Brisbane, Melbourne, Sydney, Adelaide en Perth kwamen honderden mensen op straat om blokkades op te werpen. Eén actievoerder hing in Brisbane zes uur lang met een hangmat onder de Story-brug over de Brisbane-rivier. In totaal werd een honderdtal mensen opgepakt.

Extinction Rebellion werd opgestart in het Verenigd Koninkrijk in 2018. Gisteren ging de organisatie van start met twee weken "internationale rebellie" voor het klimaat in tientallen steden wereldwijd. De Belgische tak van Extinction Rebellion heeft geen acties gepland omdat de rangen in ons land nog versterkt moeten worden. Op 12 oktober organiseert Extinction Rebellion Belgium wel een nationale actie van burgerlijke ongehoorzaamheid in de tuin van het Koninklijk Paleis in Brussel.