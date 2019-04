Klimaatactivisten verstoren naakt de zitting van het Britse Lagerhuis LDW

02 april 2019

Actievoerders van de groep ‘Extinction Rebellion’ verstoorden gisteren een zitting van het Lagerhuis in Londen. Ze protesteerden naakt in de publieke gallerij, mooi in het zicht van de aanwezige politici.

Op hun lichamen stond ‘climate justice’ geschilderd (gerechtigheid voor het klimaat). Er was ook iemand verkleed als een olifant, volgens de groep wou die zich kleden als de ‘de olifant in de kamer’: klimaatverandering. De actievoerders werden na verloop van tijd door de politie verwijderd uit de zaal. Ze werden gearresteerd voor zedenschennis.