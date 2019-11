Klimaatactivisten blokkeren terminal voor privéjets in Genève ttr

16 november 2019

21u01

Bron: Reuters 1 Ongeveer honderd klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de vertrekterminal voor privéjets op het vliegveld van Gèneve, in Zwitserland, geblokkeerd. Ze willen dat er “een einde komt aan deze absurde manier van privévervoer”.

Ongeveer honderd demonstranten kwamen bij de terminal voor privéjets samen, waar ze de ingang blokkeerden. Volgens de activisten stoot een privéjet twintig keer meer CO2 per passagier uit dan een normaal vliegtuig. Volgens de actiegroep is het “oneerlijk dat een klein gedeelte van de bevolking een onevenredige impact op de rest van de samenleving mag hebben.”

“Onze politici nemen slechts kleine maatregelen om de burgers tevreden te stellen. Terwijl we net meer inspanningen moeten doen. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, dan kunnen we pas echt strijden tegen de klimaatverandering”, zegt een van de demonstranten. “Je moet niet alleen individuen verantwoordelijk achten voor de klimaatverandering, maar ook de bedrijven achter de privéjets. Zij blijven grote hoeveelheden CO2 uitstoten”, klinkt het nog.

Na ongeveer 2,5 uur verlieten de demonstranten het vliegveld. De meerderheid van de vluchten ondervond geen vertraging of problemen, aldus een woordvoerder van de terminal aan persbureau Reuters.

Extinction Rebellion werd vorig jaar in Groot-Brittannië opgericht, waarna klimaatacties over de hele wereld volgden. Afgelopen maandag nog dook een vijftigtal leden van Extinction Rebellion op in de hal van het Centraal Station in Antwerpen. Met pancartes als ‘39,7 graden op 25 juli: de warmste dag ooit gemeten in België’ en ‘Op 7 jaar tijd nam het aantal auto’s toe met een kwart’ werd de toon gezet. Na twintig minuten eindigde het stille protest in alle kalmte.