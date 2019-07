Klimaatactivisten blokkeren drie Amazon-vestigingen in Frankrijk SVM

02 juli 2019

14u37

Bron: Belga 0 Tientallen klimaatactivisten blokkeren de toegang tot drie Franse vestigingen van de onlinewinkel Amazon in Clichy, Rijsel en Toulouse. Ze klagen de rol aan van het Amerikaanse bedrijf in de klimaatverandering en de sociale crisis.

De activisten eisen dat de Franse overheid de opening van drie nieuwe opslagplaatsen van Amazon in Frankrijk tegenhoudt. De plannen gaan helemaal in tegen het klimaatakkoord van Parijs, zegt Alma Dufour van ‘Les Amis de la Terre’. Er waren ook ‘gele hesjes’ betrokken bij de blokkade. "Amazon zet aan tot overproductie en vernietigt drie miljoen onverkochte producten per jaar", klinkt het.

Het argument van Amazon dat het honderden nieuwe jobs creëert, vegen de activisten van tafel. "Als Amazon in een depot duizend banen creëert, vernietigt het bedrijf er lokaal dubbel zoveel. Chantage met werkgelegenheid werkt bij ons niet.”