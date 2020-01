Klimaatactivisten beroepen zich op Duitse grondwet om regering-Merkel aan te klagen kv

15 januari 2020

19u13

Bron: Reuters 0 In Duitsland dagen klimaatactivisten de overheid van bondskanselier Angela Merkel voor de rechter omdat die volgens hen te weinig actie onderneemt tegen de klimaatverandering. Volgens de activisten is dat een schending van het grondwettelijk recht op “menselijke waardigheid”.

Het Duitse parlement keurde vorig jaar een uitgebreid pakket maatregelen goed dat het land moet helpen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 terug te dringen. Volgens milieuactivisten zijn de maatregelen echter ontoereikend. “Dit gaat niet langer enkel over de toekomstige generaties. Voor ons gaat dit over onze generatie, onze levens en het feit dat het gebrek aan actie van de overheid onze vrijheid terroriseert”, zegt Luisa Neubauer van de Duitse afdeling van klimaatactiegroep ‘Fridays for Future’ die mee het proces aanspant.

Hun rechtszaak is een van de drie rechtszaken die vorige week werden aangespannen tegen de Duitse overheid en het parlement en die zich beroepen op het basisrecht om te leven in waardigheid, zoals het beschreven staat in de Duitse grondwet. “Vandaag is de vraag of het gebrek aan actie van de overheid verenigbaar is met de grondwet. We zijn ervan overtuigd dat dit niet het geval is en daarom klagen we hen aan”, aldus Neubauer.





Milieuorganisaties Friends of the Earth, Greenpeace, Environmental Action Germany en Germanwatch, een ngo die zich inzet voor beleidswijzigingen aangaande handel, milieu en ontwikkelingssamenwerking, delen mee dat ze de rechtszaken steunen.

“PR-grap”

Volgens het conservatieve parlementslid Jan-Marco Luczack zijn de rechtszaken een goede “PR-grap” en heeft het gerecht niets te maken met het klimaatbeleid. “Het is de taak van politici om het beleid af te wegen en te maken”, zei hij in een interview voor verscheidene Duitse kranten. “Het Grondwettelijk Hof zal niet de taak van de parlementsleden vervullen.”

Volgens klimaatactivisten kan Duitsland meer doen om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen flink terug te dringen, maar staan de sterke banden tussen de overheid en de auto-industrie - die goed is voor zo’n 800.000 jobs - strengere maatregelen in de weg. Ze verwijzen daarbij naar de weerstand van de Duitse overheid om op alle autostrades een snelheidsbeperking in te voeren. Het gebrek daaraan moedigt bestuurders immers aan om schaamteloos te racen en meer CO2 uit te stoten, zeggen de activisten.