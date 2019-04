Klimaatactivisten beboet omdat ze rotzooi na nepbloed-actie niet opruimen Redactie Den Haag

16 april 2019

20u44

Bron: AD.nl 3 Demonstranten van actiegroep Extinction Rebellion, die protesteren tegen de vervuiling van de aarde en de daaruit voortvloeiende klimaatverandering, zijn in de Nederlandse stad Den Haag beboet omdat ze hun eigen rotzooi niet hebben opgeruimd.

De actievoerders gooiden gisterenmiddag tijdens een demonstratie op het Plein in Den Haag bakken vol nepbloed over de straat. De burgemeester had weliswaar toestemming gegeven voor de demonstratie, maar niet voor het knoeien met bakken vol rode vloeistof.

Voor de protestactie werden al emmers vol van het rode goedje door de politie in beslag genomen, maar de demonstranten kwamen wat later met meer nepbloed aandraven. Vervolgens besmeurden ze daarmee het beeld van Willem van Oranje. De klimaatactivisten zouden het beeld schoonmaken, maar dat gebeurde niet goed genoeg. En dus deelden agenten boetes aan de klimaatactivisten uit.