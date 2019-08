Klimaatactiviste Greta Thunberg vindt ontmoeting met Trump “tijdverspilling” PVZ

14 augustus 2019

12u44

Bron: CBS 4 ‘Klimaatmeisje’ Greta Thunberg zal vandaag met de zeilboot afreizen naar New York om een klimaatbijeenkomst van de Verenigde Naties bij te wonen. Hoewel ze daar met enkele wereldleiders hoopt te kunnen spreken, wil ze een ontmoeting met Trump liever vermijden. “Dat zou tijdverspilling zijn”, gaf ze toe in een interview met de Amerikaanse mediabedrijf CBS.

Greta Thunberg, door sommigen ‘de stem van de planeet’ genoemd, is op weg naar de klimaatbijeenkomst in New York om de regeringsleiders op te roepen hun verantwoordelijkheid op te nemen omtrent het klimaat. Ze wil dat ze de maatregelen nemen om hun uitstoot in te perken in overeenstemming met het Parijsakkoord. Trump heeft dat akkoord afgewezen en stoot momenteel meer koolstof uit dan elk ander land behalve China.

Als ze de klimaatinspanningen van de landen zou moeten rangschikken, dan zouden de Verenigde Staten “niet heel hoog” scoren, getuigt Thunberg. Toch denkt ze dat een gesprek met de Amerikaanse president niets zou opleveren. “Waarom zou ik mijn tijd verspillen door met hem te praten als hij, uiteraard, niet naar me gaat luisteren?” zei ze aan CBS.

Zeilboot

Greta Thunberg gaat vandaag met de zeilboot naar de Verenigde Staten om de klimaattop van de Verenigde Naties bij te wonen. Een tocht die twee weken in beslag kan nemen. Het klimaatmeisje weigert echter het vliegtuig te nemen door de negatieve impact dat dat zou hebben op het klimaat. Ze wil daarom met een boot aangedreven door zonne-energie de Atlantische Oceaan oversteken.